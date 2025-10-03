Universum History: Gegen Donner, Blitz und Aberglaube - Die Physikpionierin Laura BassiJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 03.10.2025: Universum History: Gegen Donner, Blitz und Aberglaube - Die Physikpionierin Laura Bassi
Im Bologna des 18. Jahrhunderts stellt sich Laura Bassi gegen Vorurteile und Aberglauben. Als erste Uniprofessorin Europas erforscht sie Elektrizität und entwickelt den ersten Blitzableiter zum Schutz ihrer Stadt. Inhalt: Im Bologna des 18. Jahrhunderts stellt sich Laura Bassi mutig der männerdominierten Wissenschaft und trotzt den gesellschaftlichen Konventionen. Schon mit 21 Jahren wird sie Universitätsprofessorin und widmet sich der Erforschung der Elektrizität. Zwischen Familie und Forschung kämpft sie für Anerkennung – unterstützt von ihrem Ehemann und Papst Benedikt XIV. Angetrieben vom Wunsch, ihre Stadt vor zerstörerischen Blitzen zu schützen, wagt sie schließlich den riskanten Versuch mit dem ersten Blitzableiter Europas. Damit schreibt Laura Bassi Wissenschaftsgeschichte und sichert sich ihren Platz als Pionierin der Physik. Bildquelle: ORF/STORY HOUSE Productions/Jürgen Rehberg