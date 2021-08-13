Universum History: Die letzte Samurai - Das Ende einer tausendjährigen ÄraJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 13.08.2021: Universum History: Die letzte Samurai - Das Ende einer tausendjährigen Ära
43 Min.Folge vom 13.08.2021
Mit Schwert und unglaublicher Fertigkeit im Kampf verteidigte eine junge, furchtlose Kriegerin im 19. Jahrhundert ihr Land: Takeko Nakano. Sie war Meisterin und Ausnahmetalent in der jahrhundertelangen Tradition der japanischen Samurai-Kampfkunst. Ihr Heldinnentod in der Schlacht von Aizu 1868 machte sie zur Legende und markiert zugleich das Ende der Samurai-Ära. Eine Ära, die – von der männlich dominierten Geschichtsschreibung oft außer Acht gelassen – stark von weiblichen Kämpferinnen geprägt wurde.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0