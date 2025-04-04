Universum History: Spioninnen im 2. Weltkrieg - Widerstand gegen die SS (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Auch Teil zwei des neuen „Universum History“-Dreiteilers von Justin Corbett und Nick Farrow widmet sich couragierten Frauen in Westeuropa, die zahlreichen Menschen das Leben gerettet haben. Von Krystyna Skarbek sagt man, sie hätte den britischen Schriftsteller und James Bond-Schöpfer Ian Fleming zu seiner Figur „Miss Moneypenny“ inspiriert. Von Grenzen und gefährlichen Missionen ließ sich auch die Amerikanerin Josephine Baker nicht abschrecken. Nachdem sie von frühester Kindheit an mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert war, entwickelte sie einen unbändigen Hass auf die Nationalsozialisten. Bildquelle: ORF/Perpetual Entertainment
