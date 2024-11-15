Universum History: Genies der Urzeit - Meisterwerke der HöhlenkunstJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 15.11.2024: Universum History: Genies der Urzeit - Meisterwerke der Höhlenkunst
Sie verwendeten Make Up, nähten ihre Kleidung, rasierten sich, lebten in Zeltstädten, hatten eine eigene Sprache und hinterließen großartige Kunstwerke: Jene Männer und Frauen, die vor 21.000 Jahren in den Höhlen von Lascaux in Frankreich und Lekeitio in Spanien atemberaubende Malereien geschaffen haben. Jahrelanges Training, technisches Know-How, Teamwork und vor allem Genialität waren dafür erforderlich. Das zeigt die Analyse der Kunst und gefundener Werkzeuge. Doch was bedeuten die kunstvollen Malereien? Waren die Höhlen Kultstätten oder dienten sie einem anderen Zweck? Stellen die Malereien und Zeichnungen Alltagsszenen oder Schöpfungsmythen dar? In aufwändigen Spielszenen taucht die Doku in das Leben und den Alltag der eiszeitlichen Menschen. Wer waren sie und was hat sie zu diesen großartigen Kulturleistungen befähigt? Bildquelle: ORF/Pernel Media