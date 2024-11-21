Universum History: Rebellinnen auf hoher See - Zwischen Totenkopf und GalgenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 21.11.2024: Universum History: Rebellinnen auf hoher See - Zwischen Totenkopf und Galgen
Piratinnen - sie kämpften und kaperten Schiffe, sie raubten und mordeten, sie befehligten ganze Mannschaften und befreiten Sklaven. Sie versetzten die Schiffe der Kolonialmächte zwischen Haiti und Jamaika in Angst und Schrecken. Marie-Anne Dieu-Le-Veut, Mary Read, Anne Bonny und Louise Antonini sind Beispiele für furcht- und reuelose Frauen auf hoher See. Um ihren Traum von der Unabhängigkeit zu leben, mussten sie sich als Männer verkleiden und endeten mitunter am Galgen. Die Doku taucht ein in das Goldene Zeitalter der Piraterie und lässt mit aufwändigen Spielszenen, Graphic-Novel-Elementen und der Analyse von internationalen Expert:innen die aufwühlenden Lebenswege der "Schwestern der Meere" lebendig werden. Frauen, die das Meer und der unbändige Wille zur Unabhängigkeit eint - Frauen, deren Geschichten noch nie erzählt wurden. Bildquelle: ORF/GOYAVES/AMOUR FOU Luxembourg/Emilie Aujé