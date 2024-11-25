Universum History: Die Wikinger-Kriegerin - Amazone des NordensJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 25.11.2024: Universum History: Die Wikinger-Kriegerin - Amazone des Nordens
Rotbärtig, furchtlos, brutal. Das ist das gängige Klischee der Wikinger – jener Seefahrer aus dem Norden, die vom 9. bis zum 11. Jahrhundert mit ihren räuberischen Kriegszügen Europa in Angst und Schrecken versetzten. Ein archäologischer Sensationsfund stellt dieses Bild nun aber gänzlich auf den Kopf: Eine Grabstätte, in der eine Frau mit Waffen und ihren Pferden bestattet wurde, beweist, dass offenbar auch Frauen hohe soziale Positionen innehatten. Obwohl historische Quellen in England, Dänemark, aus dem arabischen Raum und die nordischen Sagas von kämpfenden Wikinger-Frauen berichten, hat die Wissenschaft dies bislang außer Acht gelassen. Nun ist es bewiesen: Auch Frauen zogen in den Krieg. Bildquelle: ORF/Urban Canyons 2019/Sebastian Peiter