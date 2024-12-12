Universum History: Eroberung der Lüfte - Die ersten FliegerinnenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 12.12.2024: Universum History: Eroberung der Lüfte - Die ersten Fliegerinnen
45 Min.Folge vom 12.12.2024
Mit Kreativität und Entschlossenheit prägen sie die Frühzeit der Luftfahrt: Lilly Steinschneider aus Österreich-Ungarn und Melli Beese aus Deutschland zählen zu den erfolgreichsten Flugpionierinnen. Das „Universum History“ Team hat tief in den Foto- und Filmarchiven gegraben und ist dabei auf spektakuläres, teils kaum bekanntes Bildmaterial gestoßen. Bildquelle: ORF/METAFILM
Altersfreigabe:
0