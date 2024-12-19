Universum History: Der Kampf ums Fliegen - Pilotinnen und der KriegJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 19.12.2024: Universum History: Der Kampf ums Fliegen - Pilotinnen und der Krieg
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs gerät die Laufbahn vieler Flugpionierinnen ins Trudeln. Einsätze als Kampfpilotinnen sind undenkbar. Die Karriere Lilly Steinschneiders, der erfolgreichsten Sportfliegerin der Habsburger Monarchie, geht abrupt zu Ende, denn alle Sportflugplätze werden geschlossen. Sie heiratet und wird Krankenschwester. Marie Marvingt propagiert ihre Vision einer friedlichen Nutzung der Luftfahrt - und ist mit der Begründung der ersten Flugambulanz tatsächlich erfolgreich. Die Starpilotin Melli Beese gilt plötzlich als "feindliche Ausländerin", weil ihr Mann und Geschäftspartner Franzose ist. Ihr gemeinsamer Betrieb wird geschlossen, Melli Beese und ihr Mann werden interniert. Nach dem Krieg tritt ein internationales Verkehrsflugverbot für Pilotinnen in Kraft. Was bleibt, ist die Sportfliegerei - und damit beginnt eine Jagd nach Rekorden und die Zeit spektakulärer Einzelleistungen. Bildquelle: ORF/METAFILM