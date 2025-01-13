Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum History

Universum History: Der Verrat des Kaisers

ORF2Folge vom 13.01.2025
Universum History: Der Verrat des Kaisers

Universum History: Der Verrat des KaisersJetzt kostenlos streamen

Universum History

Folge vom 13.01.2025: Universum History: Der Verrat des Kaisers

52 Min.Folge vom 13.01.2025

Im April des Jahres 1918 wurde die heikelste diplomatische Mission des Ersten Weltkriegs zum europaweiten Skandal: die sogenannte „Sixtus-Affäre“. Geheime Verhandlungen des österreichischen Kaiserhauses mit Frankreich sollten den Frieden für die Donaumonarchie bringen – und sorgten durch ihr Scheitern für eine Eskalation des Krieges und den Untergang der Habsburger. Die aufwendige „Universum History“-Eigenproduktion „Der Verrat des Kaisers“ von Fritz Kalteis rekonstruiert diese brisante Operation. Bildquelle: ORF/Metafilm /Stefan Ludwig

Alle verfügbaren Folgen