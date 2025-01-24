Universum History: Die vergessene Heldin - Emilie SchindlerJetzt kostenlos streamen
Die Story ist weltberühmt: Oskar Schindler bewahrt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 1.200 Jüdinnen und Juden vor Deportation und Ermordung. Durch Steven Spielbergs Oscar-prämierten Film „Schindlers Liste“ ist der Fabrikant zum Synonym für Menschlichkeit im Nationalsozialismus geworden. Doch welche Rolle hat seine Frau Emilie dabei gespielt? Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Jänner holt sie die „Universum History“-Neuproduktion „Die vergessene Heldin – Emilie Schindler“ aus dem Schatten ihres Mannes und porträtiert eine Frau, die ohne großes Aufsehen und furchtlos um das Leben von Jüdinnen und Juden kämpft. Bildquelle: ORF/Tangram
