Folge vom 27.02.2025: Universum History: Die Mütter des Minotaurus - Kretas mächtige Frauen
45 Min.
Eine verheerende Vulkankatastrophe läutete vor 3.500 Jahren den Anfang vom Ende der sagenumwobenen kretisch-minoischen Kultur ein. Anhänger des Zeus entmachteten die herrschenden Priesterinnen und brachten die festlandgriechische "Machokultur" nach Kreta. Der Film enthüllt die Hintergründe verkrusteter Rollenklischees griechischer Heldensagen ebenso wie die wahren Ursprünge der Geschichten um den Minotaurus und das Labyrinth von Knossos. Bildquelle: ORF/epo-film/Harald Staudach
