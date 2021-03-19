Universum History: Roms Gladiatorinnen - Superstars der ArenaJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 19.03.2021: Universum History: Roms Gladiatorinnen - Superstars der Arena
Sie gehören zu den letzten großen Geheimnissen der Antike: Gladiatorinnen. Dass es sie gab, belegen archäologische Funde aus Ephesos in der Türkei. Doch wer sie waren, wie sie lebten, kämpften und starben, ist weitgehend unbekannt. Die „Universum History“-Spieldoku „Roms Gladiatorinnen – Superstars der Arena“ von John Wate (deutsche Bearbeitung: Caroline Haidacher), die ORF 2 im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Weltfrauentag zeigt, erzählt die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende fiktive Geschichte der keltischen Kriegerin Ardala. Nach einem gescheiterten Aufstand in der römischen Provinz Britannien wird sie als Kriegsgefangene nach Kleinasien verschleppt. Dort muss sie als Gladiatorin das Publikum unterhalten – mit blutigen Duellen, in denen es um nicht weniger geht als um Leben und Tod. Mit ihrem Mut und ihrer Kampfeslust faszinierten und entsetzten die Kämpferinnen der Arena die reiche römische Gesellschaft.