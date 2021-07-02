Universum History: Afrikas AmazonenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 02.07.2021: Universum History: Afrikas Amazonen
44 Min.Folge vom 02.07.2021
Die Agooji von Westafrika waren im 19. Jahrhundert die furchteinflößende Frauenstreitmacht des Königreichs Dahomey - ein Reich, das sich vom heutigen West-Nigeria bis nach Ghana erstreckte. Die bis zu 6.000 Frauen starke Armee kämpfte, um die Unabhängigkeit ihrer Heimat, eines der letzten unabhängigen Königreiche des Kontinents, zu garantieren. Sie kämpften als Elite-Regimenter gegen die Kolonialtruppen Frankreichs Ende des 19. Jahrhunderts. Diese unbekannte Geschichte wird erzählt über das Schicksal von Sukeoun, einem jungen Mädchen, das als Tribut eines Stammes an den König von Dahomey zur Armee der Agooji kommt, es bis zum Offizier bringt und tapfer kämpft, um seine Heimat zu verteidigen.
