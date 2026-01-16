Universum History: Thriller im Eis - Die Jagd nach dem Schweizer ÖtziJetzt kostenlos streamen
Im Jahrhundertsommer 2003 macht ein Schweizer Ehepaar in den Berner Alpen am Schnidejoch auf 2.700 Metern Höhe einen sensationellen Fund: Das Eis hat eine Hose aus Ziegenleder, Köcher und Pfeile freigegeben. Archäologinnen und Archäologen datieren die Kleidung rund 5.000 Jahre in die Vergangenheit. Doch der Träger fehlt bis heute. "Schnidi", das Schweizer Pendant zu Ötzi, lebte etwa 1.000 Jahre früher. Archäologenteams suchen in den Schweizer Alpen unter extremen Bedingungen nach dem Mann im Eis. Die Dokumentation erzählt dieses wissenschaftliche Abenteuer und wirft neues Licht auf die kaum erforschte Neolithische Revolution. Bildquelle: ORF/TSVP/France TV
