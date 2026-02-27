Universum History: Undercover zwischen Nazis - Der Hitlerputsch und Paula SchlierJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 27.02.2026: Universum History: Undercover zwischen Nazis - Der Hitlerputsch und Paula Schlier
46 Min.Folge vom 27.02.2026
Deutschland 1923 steht am Abgrund. Eine junge Frau schleust sich heimlich in die Redaktion der NS-Parteizeitung ein und gerät dabei mitten in Hitlers Putsch. Mit Mut und Entschlossenheit deckt sie die Machenschaften der Nationalsozialisten auf und zeigt, wie investigativer Journalismus in einer gefährlichen Zeit aussehen kann. Bildquelle: ORF/BR/Loop Film/Valerio Agolino
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0