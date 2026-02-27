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Universum History

Universum History: Undercover zwischen Nazis - Der Hitlerputsch und Paula Schlier

ORF2Folge vom 27.02.2026
Universum History: Undercover zwischen Nazis - Der Hitlerputsch und Paula Schlier

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Universum History

Folge vom 27.02.2026: Universum History: Undercover zwischen Nazis - Der Hitlerputsch und Paula Schlier

46 Min.Folge vom 27.02.2026

Deutschland 1923 steht am Abgrund. Eine junge Frau schleust sich heimlich in die Redaktion der NS-Parteizeitung ein und gerät dabei mitten in Hitlers Putsch. Mit Mut und Entschlossenheit deckt sie die Machenschaften der Nationalsozialisten auf und zeigt, wie investigativer Journalismus in einer gefährlichen Zeit aussehen kann. Bildquelle: ORF/BR/Loop Film/Valerio Agolino

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