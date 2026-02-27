Universum History: Ein Leben in Schutt und Asche - Trümmerfrau in DresdenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 27.02.2026: Universum History: Ein Leben in Schutt und Asche - Trümmerfrau in Dresden
44 Min.Folge vom 27.02.2026
Dresden 1946 liegt in Trümmern, und Frauen verrichten täglich schwere Arbeit – nicht aus Freiwilligkeit, sondern aus Zwang und Not. Die Doku "Ein Leben in Schutt und Asche" zeigt das harte Leben der Trümmerfrauen und räumt mit dem Mythos auf, sie hätten den Wiederaufbau freiwillig geleistet. Bildquelle: ORF/ZDF/Raimonds Birkenfelds; Gatis Indrevics
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