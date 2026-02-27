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Universum History

Universum History: Ein Leben in Schutt und Asche - Trümmerfrau in Dresden

ORF2Folge vom 27.02.2026
Universum History: Ein Leben in Schutt und Asche - Trümmerfrau in Dresden

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Universum History

Folge vom 27.02.2026: Universum History: Ein Leben in Schutt und Asche - Trümmerfrau in Dresden

44 Min.Folge vom 27.02.2026

Dresden 1946 liegt in Trümmern, und Frauen verrichten täglich schwere Arbeit – nicht aus Freiwilligkeit, sondern aus Zwang und Not. Die Doku "Ein Leben in Schutt und Asche" zeigt das harte Leben der Trümmerfrauen und räumt mit dem Mythos auf, sie hätten den Wiederaufbau freiwillig geleistet. Bildquelle: ORF/ZDF/Raimonds Birkenfelds; Gatis Indrevics

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