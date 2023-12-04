Universum History: Unser Österreich: Niederösterreich - Leben am Eisernen VorhangJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 04.12.2023: Universum History: Unser Österreich: Niederösterreich - Leben am Eisernen Vorhang
Mit dem Frieden von St. Germain wurde 1919 eine prosperierende Wirtschaftsregion zerschnitten und zerstört, Südböhmen und nördliches Waldviertel. Die Grenze teilte sogar die Stadt Gmünd in einen tschechischen und einen österreichischen Teil. Während in der ersten Republik die Grenze nicht richtig ernst genommen wurde und die alte Nachbarschaft weiter bestand, erschuf die NS-Rassenpolitik eine Kluft zwischen Herrenmenschen und Untermenschen, Deutschen und Slawen. Die Revanche mit der Vertreibung der Sudetendeutschen sollte folgen. Die Grenze wurde manifest - bis zum Eisernen Vorhang. Eine tödliche Grenze! Wie Familie Fürnsinn, deren Haus an der Demarkationslinie stand, über Jahrzehnte erlebte. Erst 1989, dann das Schengener Abkommen und der Beitritt der Tschechoslowakei zur EU sorgten für die Wiederbelebung von Beziehungen und Wirtschaft. Bildquelle: ORF/Kreativlösung Filmproduktions GmbH