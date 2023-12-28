Universum History: Unser Österreich: Salzburg - Ein Land für sichJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 28.12.2023: Universum History: Unser Österreich: Salzburg - Ein Land für sich
Folge vom 28.12.2023
Es war länger bei Bayern als bei Österreich: Salzburg hat eine besondere Geschichte. Erst 1816, nach dem Wiener Kongress, kam es zu Österreich, war jüngstes Kronland der Habsburgermonarchie. Die über 1.000 Jahre gewachsene Einheit als Erzbistum blieb auch nach dem Ersten Weltkrieg erhalten. Keine neue Grenzziehung zerstörte den uralten Siedlungsraum. Dafür prägte die Frage des Verhältnisses zum bayerischen Nachbarn die Geschichte des 20. Jahrhunderts - ob beim Streit um Viehweiden, beim Weg zum "Mustergau des Führers" oder als Tourismusmagnet. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Neumayr/Mike Vogl
