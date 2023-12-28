Universum History: Unser Österreich: Kärnten - Ein Jahrhundert unterm MittagskogelJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 28.12.2023: Universum History: Unser Österreich: Kärnten - Ein Jahrhundert unterm Mittagskogel
44 Min.Folge vom 28.12.2023
Menschen als Spielball der Großmächtepolitik - die Geschichte Kärntens im 20. Jahrhundert ist davon dramatisch geprägt. Inmitten eines Kulturraums, der italienische, slowenische und deutsche Einflüsse hat, die hier über Jahrhunderte zusammenflossen, sorgte der Nationalismus für Narben, die erst heute mit dem Verständnis für ein vielsprachiges Europa langsam verheilen. Der Hof der Familie Ressmann im Rosental liegt heute direkt an der Grenze zu Italien und Slowenien. Bildquelle: ORF/Graf Film/Arnold Pöschl
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0