Universum History: Oberösterreich - Im Bann von Krieg und BesatzungJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 28.12.2023: Universum History: Oberösterreich - Im Bann von Krieg und Besatzung
45 Min.Folge vom 28.12.2023
Wenn es in Österreich eine Region gibt, die gleich mehrfach mit elementaren Grenzziehungen konfrontiert war, dann ist es das oberösterreichische Mühlviertel. Hier ist die Heimat der Familie von Ferdinand Kohlberger, die als Betreiber eines Gasthauses in Freistadt die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts hautnah miterlebten: die Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg, die Zonengrenzen in der Besatzungszeit, den Eisernen Vorhang im Kalten Krieg. Bildquelle: ORF/E&A Film/Heinz Laab
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