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Universum History

Universum History: Richard Löwenherz - Ein König in der Falle

ORF2Folge vom 09.08.2024
Universum History: Richard Löwenherz - Ein König in der Falle

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Universum History

Folge vom 09.08.2024: Universum History: Richard Löwenherz - Ein König in der Falle

46 Min.Folge vom 09.08.2024

König, Kreuzritter, Gefangener: Kaum eine historische Figur des Mittelalters vereint so viele Mythen wie Richard Löwenherz. Ende des 12. Jahrhunderts wird der englische König und Kreuzritter auf der Heimreise aus dem Heiligen Land vom Babenberger-Herzog Leopold V. gefangengenommen und zunächst auf der Burg Dürnstein bei Krems eingesperrt. Diese Geiselnahme ist das wohl spektakulärste Kidnapping der Historie. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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