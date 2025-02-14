Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Sex und Sinnlichkeit“ ist eine Sittengeschichte über eine vergangene Zeit, die über Bücher und Fernsehserien auch heute noch lebendig ist. Die "Universum History“-Dokumentation zeigt den Widerspruch zwischen einem sittsam und vorgeblich empfindsamen Großbritannien, wie man es etwa aus den Büchern von Jane Austen kennt, und einer Epoche von sexuellen Ausschweifungen, wie sie eher durch die amerikanische Netflix-Serie "Bridgerton“ vermittelt wird. Regie: Mimi Templar-Gay Buch: Jack Carey Bildquelle: ORF/One Tribe TV Ltd.

