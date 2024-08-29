Universum History: Die Vasa - Schwedens GeisterschiffJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.08.2024: Universum History: Die Vasa - Schwedens Geisterschiff
333 Jahre lag die legendäre Vasa am Grund des Meeresbodens vor Stockholm. 1628 war das Prachtschiff des schwedischen Königs bei seiner ersten Ausfahrt gesunken. In einem sensationell guten Zustand wurde sie 1961 gehoben – durch die besondere Wasserqualität vor Stockholm sind auch die Holzteile erhalten geblieben. Seither ist die Vasa zu einem Wahrzeichen der schwedischen Hauptstadt geworden, das Museum ist seit der Eröffnung im Jahr 1990 von rund 25 Millionen Menschen besucht worden. Doch die Forschungen rund um das Schiff sind noch lange nicht abgeschlossen. Tauchgänge am Fundort haben jetzt neue Artefakte an die Oberfläche gebracht. Und auch die moderne DNA-Forschung hat so manches Rätsel über die Menschen gelöst, die damals mit dem Schiff untergegangen sind. Bildquelle: ORF/TERRANOA/Seppia Films/Factstory Productions/Amopix