Folge vom 26.09.2024: Universum History: Auf des Messers Schneide - Die Geschichte der Chirurgie
Schon in der Steinzeit wurden erfolgreich chirurgische Eingriffe durchgeführt. Auch im Reich der Inkas und im Alten Ägypten wurden Schädel geöffnet – um Fremdkörper zu entfernen oder Schmerzen zu behandeln. Im Lauf tausender Jahre haben sich die Methoden der Chirurgie revolutionär verändert. Vom „Schneiden, Sägen und Brennen“ in der Antike über Rückschläge wie dem Aderlass des Mittelalters, entwickelte sich dieser medizinische Zweig immer weiter. Die bahnbrechenden Entdeckungen von Viren und Bakterien, der Narkose und der Antisepsis waren Meilensteine auf einem langen, blutigen Weg – zur modernen Chirurgie von heute, wie Entfernung von Tumoren, Herztransplantationen und minimal-invasiven robotergesteuerten Eingriffen. Bildquelle: Autentic/Hans Jakobi