Universum: Tagliamento - Wild und frei zwischen Adria und AlpenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 27.07.2026: Universum: Tagliamento - Wild und frei zwischen Adria und Alpen
45 Min.Folge vom 27.07.2026
Der Tagliamento gilt als einer der letzten weitgehend unberührten Flüsse Europas und wird deshalb auch "König der Alpenflüsse" genannt. Von den Dolomiten bis zur Adriaküste bei Lignano prägt er die Landschaft. Selbst der goldschimmernde Strand des beliebten Urlaubsortes ist dem Fluss zu verdanken. Bildquelle: ORF/Ranfilm
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