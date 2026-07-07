Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Universum: Big Bend - Amerikas wildeste Grenze

ORF2Folge vom 07.07.2026
Universum: Big Bend - Amerikas wildeste Grenze

Universum: Big Bend - Amerikas wildeste GrenzeJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 07.07.2026: Universum: Big Bend - Amerikas wildeste Grenze

44 Min.Folge vom 07.07.2026

Dickhornschafe, Bären, Grenzfluss: Big Bend ist Amerikas Naturwunder im Ausnahmezustand. Der Big Bend Nationalpark liegt an der Grenze zwischen Mexiko und den USA entlang des Rio Grande und zählt zu den artenreichsten Regionen Nordamerikas. Gewaltige Wüstenlandschaften, meterhohe Kakteen, schroffe Gebirge und bewaldete Täler schaffen extreme Lebensräume für Tiere wie Dickhornschafe und Schwarzbären. Das Naturfilmporträt "Big Bend – Amerikas wildeste Grenze" von John Murray zeigt eindrucksvoll die spektakuläre Wildnis dieser einzigartigen Grenzregion. Bildquelle: ORF/Crossing the Line Productions/Lee Hoy

Alle verfügbaren Folgen