Universum: Big Bend - Amerikas wildeste GrenzeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 07.07.2026: Universum: Big Bend - Amerikas wildeste Grenze
44 Min.Folge vom 07.07.2026
Dickhornschafe, Bären, Grenzfluss: Big Bend ist Amerikas Naturwunder im Ausnahmezustand. Der Big Bend Nationalpark liegt an der Grenze zwischen Mexiko und den USA entlang des Rio Grande und zählt zu den artenreichsten Regionen Nordamerikas. Gewaltige Wüstenlandschaften, meterhohe Kakteen, schroffe Gebirge und bewaldete Täler schaffen extreme Lebensräume für Tiere wie Dickhornschafe und Schwarzbären. Das Naturfilmporträt "Big Bend – Amerikas wildeste Grenze" von John Murray zeigt eindrucksvoll die spektakuläre Wildnis dieser einzigartigen Grenzregion. Bildquelle: ORF/Crossing the Line Productions/Lee Hoy
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