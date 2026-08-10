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Universum

Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die Tiefe

ORF2Folge vom 10.08.2026
Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die Tiefe

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Folge vom 10.08.2026: Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die Tiefe

45 Min.Folge vom 10.08.2026

Abtauchen ins Unbekannte: Die Dokumentation führt in faszinierende Unterwasserwelten zwischen Österreich und Deutschland. Im Bodensee geht es hinab zu steilen Felswänden, versunkenen Schiffen und geheimnisvollen Bewohnern. Hechte, Quappen und ein gefräßiger Raubfisch zeigen, unter der scheinbar idyllischen Oberfläche wartet eine völlig unbekannte Welt. Drehbuch und Regie: Jan Haft Bildquelle: ORF/Nautilusfilm

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