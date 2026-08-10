Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die TiefeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 10.08.2026: Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die Tiefe
45 Min.Folge vom 10.08.2026
Abtauchen ins Unbekannte: Die Dokumentation führt in faszinierende Unterwasserwelten zwischen Österreich und Deutschland. Im Bodensee geht es hinab zu steilen Felswänden, versunkenen Schiffen und geheimnisvollen Bewohnern. Hechte, Quappen und ein gefräßiger Raubfisch zeigen, unter der scheinbar idyllischen Oberfläche wartet eine völlig unbekannte Welt. Drehbuch und Regie: Jan Haft Bildquelle: ORF/Nautilusfilm
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Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: ORF 2