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Universum

Universum: Das Tote Gebirge - Wunderwelt des Lebens

ORF2Folge vom 13.07.2026
Universum: Das Tote Gebirge - Wunderwelt des Lebens

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Folge vom 13.07.2026: Universum: Das Tote Gebirge - Wunderwelt des Lebens

45 Min.Folge vom 13.07.2026

Zwischen schroffen Felsen und stillen Wäldern entfaltet sich ein lebendiges, faszinierendes Naturparadies. Das Tote Gebirge an der Grenze zwischen Steiermark und Oberösterreich ist eine Landschaft voller Gegensätze: Ein karges Karstplateau aus Fels und Eis – und zugleich ein artenreiches Refugium für Wildtiere. Der Film von Franz Hafner führt in eine verborgene Welt mit Füchsen, Luchsen, Rothirschen, Steinadlern, seltenen Spechtarten und faszinierenden Naturphänomenen wie der Narzissenblüte und der Fischwanderung der Seelauben. Bildquelle: ORF/Interspot/Franz Hafner

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