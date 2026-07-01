Universum: Eisenwurzen - Geheimnisvolles LandJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 01.07.2026: Universum: Eisenwurzen - Geheimnisvolles Land
44 Min.Folge vom 01.07.2026
Wo vor 20.000 Jahren epochale Gletscher das Land bedeckten, meterlange Fischsaurier durch das Wasser schwammen und faustgroße Schnecken zu finden waren, erstrecken sich heute mächtige Bergketten, umgeben von imposanten Wäldern sowie kristallklaren Flüssen und Seen. Der kostbare Naturraum und die historische Wandlung, welche er durchlaufen hat, ziehen somit Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen an. Bildquelle: ORF/ScienceVision/Rita Schlamberger
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