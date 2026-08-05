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Universum

Universum: Rift Valley (2/3) - Der große Graben

ORF2Folge vom 05.08.2026
Universum: Rift Valley (2/3) - Der große Graben

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Folge vom 05.08.2026: Universum: Rift Valley (2/3) - Der große Graben

44 Min.Folge vom 05.08.2026

Nur wenige hundert Kilometer trennen zwei Gegensätze im Rift Valley: Im Osten bestimmen Trockenheit, Vulkane und flache Salzseen das Bild. Der Westen hingegen ist geprägt von Regenwäldern, Bergen und riesigen Süßwasserseen. Diese unterschiedlichen Lebensräume beherbergen eine faszinierende Vielfalt – vom Tanganjika-See bis zu den Nebelwäldern des Ruwenzori. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

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