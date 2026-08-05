Univerusm: Rift Valley (3/3) - Der große GrabenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 05.08.2026: Univerusm: Rift Valley (3/3) - Der große Graben
46 Min.Folge vom 05.08.2026
Im nördlichen Rift Valley zeigt die Erde ihre gewaltigste Seite. Zwischen Äthiopien und dem Heiligen Land entstehen durch vulkanische Kräfte Landschaften wie aus einer anderen Welt. Die Reise führt zu den letzten wilden Regionen des Rifts: zu Dschelada-Pavianen in den Bergen Äthiopiens, Walhaien im Roten Meer und einem spektakulären Vogelparadies im Jordantal. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser
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