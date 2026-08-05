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Universum

Univerusm: Rift Valley (3/3) - Der große Graben

ORF2Folge vom 05.08.2026
Univerusm: Rift Valley (3/3) - Der große Graben

Univerusm: Rift Valley (3/3) - Der große GrabenJetzt kostenlos streamen

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Folge vom 05.08.2026: Univerusm: Rift Valley (3/3) - Der große Graben

46 Min.Folge vom 05.08.2026

Im nördlichen Rift Valley zeigt die Erde ihre gewaltigste Seite. Zwischen Äthiopien und dem Heiligen Land entstehen durch vulkanische Kräfte Landschaften wie aus einer anderen Welt. Die Reise führt zu den letzten wilden Regionen des Rifts: zu Dschelada-Pavianen in den Bergen Äthiopiens, Walhaien im Roten Meer und einem spektakulären Vogelparadies im Jordantal. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

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