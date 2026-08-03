Namaqualand - Der Blumengarten AfrikasJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.08.2026: Namaqualand - Der Blumengarten Afrikas
46 Min.Folge vom 03.08.2026
Namaqualand in Südafrika ist alljährlich Schauplatz eines einzigartigen Spektakels: Eine unwirtliche Wüstenlandschaft verwandelt sich zu einem der größten Blumenbeete der Welt. Doch das Paradies währt nur für wenige Wochen. Bis der Regen wiederkehrt, entspinnt sich für Erdmännchen und Strauße, Menschen und Pflanzen ein Wettlauf gegen die Unbarmherzigkeit des Jahreslaufs. Bildquelle: ORF/AWF
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