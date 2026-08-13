Kamp - Ein Fluss für alle SinneJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 13.08.2026: Kamp - Ein Fluss für alle Sinne
44 Min.Folge vom 13.08.2026
Wo sanfte Hügel einst aus Urmeeren aufstiegen, bahnt sich heute der Kamp seinen Weg durch das nördliche Waldviertel – geprägt von geologischer Vielfalt und einzigartiger Natur. Die Doku begleitet den Fluss im Rhythmus der Jahreszeiten und zeigt, wie Landschaft, Tierwelt und Mensch entlang seines Verlaufs miteinander verwoben sind.
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Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2