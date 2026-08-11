Universum: Kärnten - Leben am WasserJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 11.08.2026: Universum: Kärnten - Leben am Wasser
44 Min.Folge vom 11.08.2026
Kärnten ist geprägt vom Leben mit dem Wasser: In den Bergdörfern der Karawanken, an der Drau und rund um Wörther-, Weißen- und Millstättersee porträtiert Curt Faudon Menschen, deren Alltag eng mit der Natur verbunden ist. Flößer, Berufsfischer, Bauern und Handwerker halten hier an traditionellen Lebensweisen fest – trotz des wachsenden Tourismus. Ein weiterer Teil seines „Österreich-Zyklus“ führt in Kärntens beeindruckende Wasserwelt. Bildquelle: ORF/Curt Faudon
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