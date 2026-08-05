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Universum

Universum: Rift Valley (1/3) - Der große Graben

ORF2Folge vom 05.08.2026
Universum: Rift Valley (1/3) - Der große Graben

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Folge vom 05.08.2026: Universum: Rift Valley (1/3) - Der große Graben

44 Min.Folge vom 05.08.2026

Das Rift Valley ist eine Landschaft der Extreme und ein Paradies der Artenvielfalt. Entlang der gewaltigen Bruchlinie zwischen Afrika und der Arabischen Halbinsel entstanden über Millionen Jahre Vulkane, Seen, Wüsten und einzigartige Lebensräume. Von den Korallenriffen des Roten Meeres bis zur Serengeti beherbergt diese Region einige der spektakulärsten Tiere der Erde. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

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