Universum: Rift Valley (1/3) - Der große GrabenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 05.08.2026: Universum: Rift Valley (1/3) - Der große Graben
44 Min.Folge vom 05.08.2026
Das Rift Valley ist eine Landschaft der Extreme und ein Paradies der Artenvielfalt. Entlang der gewaltigen Bruchlinie zwischen Afrika und der Arabischen Halbinsel entstanden über Millionen Jahre Vulkane, Seen, Wüsten und einzigartige Lebensräume. Von den Korallenriffen des Roten Meeres bis zur Serengeti beherbergt diese Region einige der spektakulärsten Tiere der Erde. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser
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