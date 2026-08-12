Traun - Ein Fluss wie ein KristallJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.08.2026: Traun - Ein Fluss wie ein Kristall
49 Min.Folge vom 12.08.2026
Vom Dachstein bis zur Donau prägt die Traun eine faszinierende Wasserwelt aus Gletscherbächen, Wasserfällen, Seen, Quellen und Auen. Ihr Weg durch die Landschaft bildet den roten Faden dieser Reise – ebenso wie ihr Wandel im Lauf der Jahreszeiten und ihre bewegte Geschichte über ein Jahrtausend. Ein Fluss, drei Erzählstränge und eine beeindruckende Reise durch Natur und Zeit. Bildquelle: ORF/Erich Pröll/Jutta Wirth
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Copyrights:© Season 1: ORF 2