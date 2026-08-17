Universum: Südtirol - Das Land in der MitteJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 17.08.2026: Universum: Südtirol - Das Land in der Mitte
44 Min.Folge vom 17.08.2026
In Südtirol treffen alpine Kälte und mediterrane Wärme aufeinander. So ist eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebensräumen und Arten entstanden: von Zirbenwäldern und Torfmooren bis zu seltenen Schmetterlingen, Schlangen und Insekten. Seit der letzten Eiszeit prägt auch der Mensch die Landschaft, doch der Klimawandel verändert die Lebensbedingungen – und stellt dieses empfindliche Zusammenspiel vor neue Herausforderungen. Bildquelle: ORF/pre tv/Lukas Schäfer
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