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Universum

Ur-Amazonas - Fluss aus der Wüste

ORF2Folge vom 03.08.2026
Ur-Amazonas - Fluss aus der Wüste

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Universum

Folge vom 03.08.2026: Ur-Amazonas - Fluss aus der Wüste

44 Min.Folge vom 03.08.2026

Eine faszinierende Expedition in die Erdgeschichte: Die Universum-Dokumentation folgt dem einst 14.000 km langen Ur-Amazonas von den Anden bis in die heutige Sahara. Biologe Sepp Friedhuber und Geologe Gero Hillmer liefern Indizien für ihre revolutionäre These – gekrönt vom spektakulären Fund eines 230 Millionen Jahre alten Mesosauriers vor laufender Kamera. Bildquelle: ORF/epo-film/Sepp Friedhuber

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