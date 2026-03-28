Die schönsten Gipfel SüdtirolsJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 489: Die schönsten Gipfel Südtirols
44 Min.Folge vom 28.03.2026
Von verschneiten Gipfeln bis zu bizarren Erdpyramiden: Hans Jöchler erkundet Südtirols Alpenwelt – vom Obernberger Tal am Brenner bis zu den Höhen über Bozen. Unterwegs trifft er Menschen, die im Einklang mit der Natur leben und arbeiten. Ein Panorama voller Tradition, atemberaubender Landschaften und majestätischer Gipfel wie Ortler und Königsspitze erwartet die Zuschauer. Bildquelle: ORF/Hans Jöchler
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