Folge 481: Pistenzauber
45 Min.Folge vom 24.01.2026
Von Mariazell bis St. Anton am Arlberg führt diese unterhaltsame Winterreise quer durch Österreich, von versteckten Geheimtipps über traditionsreiche Orte bis hin zu heutigen Hotspots. Der wirtschaftliche Aufschwung setzte in den vergangenen hundert Jahren mit den ersten Seilbahnen und Liftanlagen ein. Abseits der Pisten begegnet man außergewöhnlichen Persönlichkeiten, wie dem steirischen Barfußwanderer im Tiefschnee oder dem Tiroler Eismann in seiner Gletscherhöhle. Historisches Archivmaterial veranschaulicht den "alpinen Wirtschaftsboom". Zeitzeugen berichten, wie es war, als die Seilbahn erstmals auf den Berg kam. Bildquelle: ORF
