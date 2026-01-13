Schneebrechen im weißen ParadiesJetzt kostenlos streamen
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Folge 478: Schneebrechen im weißen Paradies
Seit dem Mittelalter dient der Arlberg als zentraler europäischer Pass. Den Anfang machte der Feldkircher Graf Hugo von Montfort, der 1218 dem Orden der Johanniter eine Kapelle im „Tal der Heiligen Maria“ schenkte – mit der Auflage, Wanderern Feuer, Wasser und Obdach zu bieten. Die verkehrstechnische Erschließung des Klostertals und des Arlbergpasses stellte jede Generation vor neue ingenieurtechnische Herausforderungen. Pioniertaten wie der Bau der Arlbergbahn und der Flexenstraße ermöglichten wirtschaftlichen Aufschwung und machten Orte wie Stuben, St. Anton, Lech und Zürs zu bekannten Wintersportdestinationen. Was heute als weißes Paradies gefeiert wird, verdankt sich dem Erfindungsreichtum, Sportsgeist und der harten Arbeit vieler Generationen. Bildquelle: ORF
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