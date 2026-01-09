Wintertraum in den NockbergenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 474: Wintertraum in den Nockbergen
43 Min.Folge vom 09.01.2026
Glitzernder Schnee, wilde Natur, atemberaubende Gipfel und verführerische Tiefschneeabfahrten – Skitouren abseits präparierter Pisten sind seit Jahren im Trend. Doch der Schritt in die freie Natur ist anspruchsvoller, als viele denken. Die Dokumentation begleitet eine kleine Gruppe auf dem Nockberge-Trail, der in vier Tagesetappen die Kärntner Skigebiete Katschberg, Innerkrems, Turracher Höhe, Falkert und Bad Kleinkirchheim verbindet. Persönliche Einblicke ins Wandern mit Fellen, der Dialog mit der Natur und wertvolle Tipps zur Tourenplanung machen das Abenteuer erlebbar. Bildquelle: ORF/splash production
