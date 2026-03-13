Arlberg - Wild und WeltberühmtJetzt kostenlos streamen
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Folge 485: Arlberg - Wild und Weltberühmt
45 Min.Folge vom 13.03.2026
Der Arlberg ist mehr als Jetset und Skipisten. Zwischen Latschen, Felsen und Gipfeln liegt ein faszinierender Lebensraum für Gämsen, Schneehühner, Steinadler und Murmeltiere. Doch das fragile Naturparadies gerät unter Druck: Steigende Temperaturen verändern die Jahreszeiten und das Leben der Tiere. Die bildgewaltige Dokumentation zeigt den Arlberg in all seiner Schönheit und im Wandel der Zeit. Ein Film von Manfred Corinne Bildquelle: ORF/Wega Film/Blue Danube Media
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