Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Arlberg - Wild und Weltberühmt

ORF IIIStaffel 1Folge 485vom 13.03.2026
Arlberg - Wild und Weltberühmt

Arlberg - Wild und WeltberühmtJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 485: Arlberg - Wild und Weltberühmt

45 Min.Folge vom 13.03.2026

Der Arlberg ist mehr als Jetset und Skipisten. Zwischen Latschen, Felsen und Gipfeln liegt ein faszinierender Lebensraum für Gämsen, Schneehühner, Steinadler und Murmeltiere. Doch das fragile Naturparadies gerät unter Druck: Steigende Temperaturen verändern die Jahreszeiten und das Leben der Tiere. Die bildgewaltige Dokumentation zeigt den Arlberg in all seiner Schönheit und im Wandel der Zeit. Ein Film von Manfred Corinne Bildquelle: ORF/Wega Film/Blue Danube Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen