Im Kaisergebirge mit Marlies RaichJetzt kostenlos streamen
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Folge 484: Im Kaisergebirge mit Marlies Raich
44 Min.Folge vom 06.03.2026
Der Wilde Kaiser zählt zu den markantesten Gebirgszügen Tirols – ein Millionen Jahre altes Massiv aus Dolomit und Kalkstein, reich an Geschichte und Mythen. Marlies Raich erkundet die Region rund um den "Koasa" und trifft auf ein Gebiet, das Alpinisten seit jeher anzieht und Klettergeschichte schrieb. Das über 10.000 Hektar große Naturschutzgebiet beheimatet eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, außerdem wirkt etwa die Teufelsgasse mit ihren Sagen und alten Felszeichen sehr mystisch. Bildquelle: ORF/Anton Silberberger
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