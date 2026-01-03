Unser Österreich: Die Wiener RauchfangkehrerJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 469: Unser Österreich: Die Wiener Rauchfangkehrer
In ihrer schwarzen Arbeitskleidung mit traditionellem Werkzeug sind Wiener Rauchfangkehrer bis heute vertraute Figuren im Stadtbild und gelten als Glücksbringer. Der Film von Alexander und Nadeschda Schukoff erzählt die Geschichte dieser Zunft und begleitet Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer bei ihrer Arbeit vor der Kulisse der Wiener Skyline. Er führt durch Kamine, Waschküchen und historische Anlagen und gewährt seltene Einblicke, etwa unter die Orangerie von Schloss Schönbrunn. Meisterinnen und Meister berichten von den Ursprüngen ihres Berufs, seinen Symbolen und seiner europaweiten Geschichte. Zugleich zeigt die Dokumentation, wie sich das Handwerk im Zuge der Energiewende zu einem hochtechnisierten Beruf im Dienst von Sicherheit, Luftqualität und Klimaschutz weiterentwickelt. Bildquelle: ORF/ALEXANDER SCHUKOFF FILM/
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