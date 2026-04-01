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Unser Österreich

Vom Aschenkreuz zum Osterlicht

ORF IIIStaffel 1Folge 491vom 01.04.2026
Vom Aschenkreuz zum Osterlicht

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Folge 491: Vom Aschenkreuz zum Osterlicht

24 Min.Folge vom 01.04.2026

Ostern ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr und wird durch die 40-tägige Fastenzeit vorbereitet, die mit dem Aschermittwoch beginnt und am Gründonnerstag endet. Diese Zeit ist geprägt von zahlreichen Bräuchen wie Aschenkreuzen, Fastentüchern, Kreuzwegandachten und Palmweihen – während Fastenkrippen, im Gegensatz zu Weihnachtskrippen, nur selten zu finden sind. Gestaltung: Karl Altmann Kamera: Anton Wieser Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten/Anton Wieser

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