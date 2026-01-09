Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 473vom 09.01.2026
42 Min.Folge vom 09.01.2026

Cornelius Obonya als Präsentator erzählt die Entstehungsgeschichte des Skisports in Österreich. Entgegen vieler Annahmen liegen die Wurzeln des modernen Wintersports nämlich nicht in Tirol oder Salzburg, sondern in der Region um das Stuhleck in der Steiermark. Cornelius Obonya führt durch die Geschichte und beleuchtet, wie Pioniere wie Max Kleinoscheg, Walter Wenderich und der Mürzzuschlager Hotelier Toni Schruf Ende des 19. Jahrhunderts begannen, Skitouren in den Alpen zu unternehmen und den Skisport populär zu machen. Die Dokumentation zeigt einzigartige historische Aufnahmen und beschreibt die ersten Skirennen im Alpenraum sowie die Gründung von Skivereinen. Bildquelle: ORF/splash productions

Weitere Folgen in Staffel 1

