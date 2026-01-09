Die wahre Wiege des Wintersports mit Cornelius ObonyaJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 473: Die wahre Wiege des Wintersports mit Cornelius Obonya
Cornelius Obonya als Präsentator erzählt die Entstehungsgeschichte des Skisports in Österreich. Entgegen vieler Annahmen liegen die Wurzeln des modernen Wintersports nämlich nicht in Tirol oder Salzburg, sondern in der Region um das Stuhleck in der Steiermark. Cornelius Obonya führt durch die Geschichte und beleuchtet, wie Pioniere wie Max Kleinoscheg, Walter Wenderich und der Mürzzuschlager Hotelier Toni Schruf Ende des 19. Jahrhunderts begannen, Skitouren in den Alpen zu unternehmen und den Skisport populär zu machen. Die Dokumentation zeigt einzigartige historische Aufnahmen und beschreibt die ersten Skirennen im Alpenraum sowie die Gründung von Skivereinen. Bildquelle: ORF/splash productions
