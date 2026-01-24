Unser Österreich
Folge 480: Legenden vom Arlberg
Der Arlberg gilt als Wiege des Skilaufs und blickt auf eine lange Alpin- und Skigeschichte zurück. Erzählt wird sie von Ferdl Nöbl, 84-jährigem Skilehrer, Wanderführer und Gastgeber aus St. Anton, der auch Hollywood-Stars wie Frank Sinatra, Barbra Streisand und Kirk Douglas unterrichtet hat. Als Vertreter der zweiten Generation der Arlberger Skipioniere blickt er auf ein Leben zurück, das ihn mit den „zwei Brettln“ um die Welt geführt hat. Nöbl erlebte den Wandel der Landschaft ebenso wie jenen der Skitechnik und tauscht sich darüber auch mit Skilegende Karl Schranz aus. Abseits des Winters ist er als Bergführer unterwegs und reflektiert kritisch über die Veränderungen am Arlberg, den er wie seine Westentasche kennt. Bildquelle: Nela Pichl/PressebilderORF
