Unser Österreich
Folge 470: Tiroler Naturjuwelen
24 Min.Folge vom 06.01.2026
Tirol beherbergt außergewöhnliche Naturjuwelen – und Menschen, die mit ihnen leben. Die Dokumentation begibt sich auf eine Reise zu drei besonderen Orten und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern: zur Karlsbader Hütte in Osttirol, in die Pfundser Tschey im Tiroler Oberland und an den Achensee oberhalb von Jenbach im Tiroler Unterland. Gestaltung: Katharina Kramer Kamera: Mike Mayer, Robert Engl Cutter: Bernhard Stern Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3