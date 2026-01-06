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Unser Österreich

Tiroler Naturjuwelen

ORF IIIStaffel 1Folge 470vom 06.01.2026
Tiroler Naturjuwelen

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Folge 470: Tiroler Naturjuwelen

24 Min.Folge vom 06.01.2026

Tirol beherbergt außergewöhnliche Naturjuwelen – und Menschen, die mit ihnen leben. Die Dokumentation begibt sich auf eine Reise zu drei besonderen Orten und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern: zur Karlsbader Hütte in Osttirol, in die Pfundser Tschey im Tiroler Oberland und an den Achensee oberhalb von Jenbach im Tiroler Unterland. Gestaltung: Katharina Kramer Kamera: Mike Mayer, Robert Engl Cutter: Bernhard Stern Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

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