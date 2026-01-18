Unser Österreich
Folge 479: Faszination Skitouren
33 Min.Folge vom 18.01.2026
Was bis vor einigen Jahren noch ein Geheimtipp war, ist mittlerweile nicht nur in Vorarlberg fast schon ein Massensport geworden – das Skitouren-Gehen. Man trifft dabei die unterschiedlichsten Menschen: auffallend viele Priester, Künstler, Topmanager oder junge Wilde, die das wettkampfmäßig betreiben. Dabei schätzen alle das unglaubliche Naturerlebnis und doch verbindet jeder etwas ganz Besonderes damit. Bildquelle: ORF/ORF Vorarlberg
Unser Österreich
